15 октября 2025 в 11:53

«Зависим от отражения»: психолог о причинах одиночества Баскова

Психолог Самбурский: Басков не женится из-за любви к сцене

Николай Басков Николай Басков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Николай Басков не смог жениться из-за своей любви к сцене, заявил изданию «Страсти» психолог Станислав Самбурский. По его мнению, зависимость артиста от публики не поможет создать ему крепких отношений.

Он слишком любит себя, даже чтобы делить сцену с кем-то, и слишком зависим от отражения, чтобы позволить другому стоять рядом, — сказал эксперт.

При этом Самбурский считает, что Басков хочет любви. По мнению психолога, знаменитость стал заложником страха одиночества и настоящей близости.

Ранее издание Super со ссылкой на Telegram-канал «Свита Короля» сообщило, что Басков готовится к политической карьере и подбирает супругу «по статусу». По информации источника, артист решил, что женитьба поможет ему укрепить имидж перед возможным переходом в большую политику.

До этого певец поздравил свою мать Елену Баскову с 70-летием, опубликовав в соцсетях совместную фотографию. В трогательном посте артист поблагодарил женщину за тепло и поддержку, назвав ее примером мудрости и доброты. Он также пожелал ей здоровья, радости и исполнения всех желаний.

Николай Басков
шоу-бизнес
жены
отношения
