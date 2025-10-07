Басков поделился редким фото с матерью в ее юбилей

Певец Николай Басков поздравил свою мать Елену Баскову с 70-летием, опубликовав совместную фотографию в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артист добавил, что родительница всегда будет для него примером мудрости, доброты и любви.

Дорогая мама, от всей души поздравляю тебя с прекрасным юбилеем! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и благополучием. Ты всегда являешься примером мудрости, доброты и любви для меня и всех окружающих. Спасибо тебе за твое тепло, заботу и поддержку. Пусть впереди ждут новые счастливые события, яркие моменты и незабываемые впечатления. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и исполнения всех желаний. Будь счастлива, любима и окружена вниманием близких и друзей, — подписал пост Басков.

