15 октября 2025 в 12:17

«Стратегия примитивна»: Медведчук о причине поездки Зеленского в Вашингтон

Медведчук: Зеленский едет в Вашингтон, чтобы продлить кризис

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Вашингтон, чтобы уговорить США продлить кризис в стране за счет поставок дальнобойного оружия, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, опубликованным на сайте организации, политик надеется таким способом оказать давление на Москву.

Зеленский едет в Вашингтон, чтобы в очередной раз продать там [кризис] и уговорить не смещать его. Стратегия тут примитивна — он просит дальнобой, который, по его болезненному воображению, заставит Россию просить мира, — уточнил Медведчук.

Лидер совета движения утверждает, что Зеленский готов попробовать удержаться у власти любыми силами. Даже если за предоставлением дальнобойного оружия последуют человеческие жертвы, уточнил Медведчук.

Ранее лидер совета движения высказал мнение, что Европа повторяет украинский сценарий и семимильными шагами движется к конфликту. Политик провел параллели между процессами в Евросоюзе и событиями в республике. По словам Медведчука, на Украине партия мира была уничтожена вместе с оппозиционными средствами массовой информации.

