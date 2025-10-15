Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:01

«Не скрывает»: Украину обвинили в подготовке новых терактов против России

Захарова: Украина не скрывает подготовку новых терактов против России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Власти Украины не скрывают подготовку новых терактов против России, заявила в рамках брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные планы были «сверстаны» с учетом возможной поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, передает корреспондент NEWS.ru.

Киевский режим не скрывает подготовку новых терактов против нашей страны с целью эскалации конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что утвердил планы неких спецопераций СБУ против России, — подчеркнула она.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что если США передадут Украине Tomahawk, то это приведет к новому уровню эскалации кризиса. По его словам, вопрос поставок ракет Киеву используется для политического давления на Москву.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что президент США Дональд Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине, чтобы поднять свой рейтинг среди избирателей и союзников. Еще одна причина — испытания наземной платформы для этих снарядов, добавил он.

