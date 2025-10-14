Нужно закончить любые прямые переговоры с Украиной, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он в разговоре с Lenta.ru высказался насчет предотвращения теракта в Москве.

Ни о чем с террористами договариваться нельзя. Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чем договариваться с террористами? — задался он вопросом.

До этого стало известно, что ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны. По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, организатор готовившегося теракта в Москве против высокопоставленного офицера причастен к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Речь идет о функционере «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Саидакбаре Гуломове.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что СВО уже скоро перейдет в «предсмертную» фазу, и сравнил состояние Киева с «агонией». По словам эксперта, Россия способна самостоятельно производить все необходимое для спецоперации, в отличие от Украины и ее западных партнеров.