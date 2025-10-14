Выдворенный из Латвии пенсионер пожаловался на русофобию властей RT: из Латвии могут выдворить четыре тысячи русскоязычных жителей

Выдворенный из Латвии за незнание латышского языка 74-летний пенсионер рассказал в беседе с RT, что из страны могут выселить еще четыре тысячи человек по аналогичной причине. По его словам, среди властей Латвии наблюдается русофобия.

Я слышал, что должны были выселить около четырех тысяч неугодных в Латвии, — отметил мужчина.

Пенсионер подчеркнул, что у многих жителей Латвии есть проблемы с латышским языком. Он добавил, что среди обычных людей нет никакого негатива в сторону русскоязычных.

Ранее мужчина сообщил, что в России у него нет близких и родных, поэтому ехать ему некуда. Он жил в Латвии с 1971 года. В 2023 году пенсионер не смог сдать экзамен по латышскому языку.