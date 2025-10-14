Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:25

Выдворенный из Латвии пенсионер пожаловался на русофобию властей

RT: из Латвии могут выдворить четыре тысячи русскоязычных жителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выдворенный из Латвии за незнание латышского языка 74-летний пенсионер рассказал в беседе с RT, что из страны могут выселить еще четыре тысячи человек по аналогичной причине. По его словам, среди властей Латвии наблюдается русофобия.

Я слышал, что должны были выселить около четырех тысяч неугодных в Латвии, — отметил мужчина.

Пенсионер подчеркнул, что у многих жителей Латвии есть проблемы с латышским языком. Он добавил, что среди обычных людей нет никакого негатива в сторону русскоязычных.

Ранее мужчина сообщил, что в России у него нет близких и родных, поэтому ехать ему некуда. Он жил в Латвии с 1971 года. В 2023 году пенсионер не смог сдать экзамен по латышскому языку.

Латвия
языки
русофобия
власти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге
Назван самый холодный день в Москве на текущей неделе
Названы сроки роспуска Минской группы ОБСЕ
Сальдо раскрыл последствия нового удара ВСУ по Херсонской области
Экономист подсчитал выгоду депозитов при использовании застрахованной суммы
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.