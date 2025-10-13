ФСБ связала теракт в Москве против офицера с убийством генерала Кириллова

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Организатор готовившегося теракта в Москве против высокопоставленного офицера Минобороны России причастен к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. По данным ведомства, речь идет о функционере «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Саидакбаре Гуломове.

Росфинмониторинг внес Гуломова в список террористов, также он был переобъявлен в розыск. На сайте ведомства указано, что он является уроженцем Узбекской ССР.

До этого стало известно, что ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства». По данным ведомства, были задержаны три россиянина, скрывшие следы преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что организаторы теракта в отношении Кириллова переправили компоненты для самодельного взрывного устройства из Польши. По данным ведомства, преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины.