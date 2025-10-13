Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:00

Вербовщик в деле о теракте против офицера МО пополнил реестр террористов

Росфинмониторинг внес Саидакбара Гуломова в перечень террористов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Росфинмониторинг внес Саидакбара Гуломова в список террористов, также он был переобъявлен в розыск. На сайте ведомства указано, что он является уроженцем Узбекской ССР. Гуломова подозревают в организации теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России.

Гуломов Саидакбар Хамидович, 12.06.1979 г. р., — говорится на сайте Росфинмониторинга.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщали ТАСС, что в Москве удалось предотвратить диверсионно-террористический акт. Преступление планировалось украинскими спецслужбами совместно с лидерами международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По информации ФСБ, преступление хотели осуществить в одном из многолюдных районов столицы. В ходе оперативных мероприятий задержали троих граждан России, которые помогали скрывать следы готовящегося теракта, а также уроженца Центральной Азии, который выступал в роли исполнителя. Исполнитель, по данным ФСБ, был завербован Гуломовым, который сотрудничал с украинскими спецслужбами и имел связи с «Исламским государством». Его также связывают с убийством генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое было организовано украинской военной разведкой.

Ранее нового директора Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) (ФБК) Владислава Романцова внесли в реестр террористов и экстремистов. Он занимал пост главы организации 25 дней.

