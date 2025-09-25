Нового главу ФБК внесли в список террористов и экстремистов Нового главу ФБК внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Нового директора Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) (ФБК) Владислава Романцова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится в списке на сайте ведомства. На посту главы фонда он пробыл всего 25 дней.

Романцов пришел в команду Алексея Навального в 2013 году как волонтер. Тогда скандально известный блогер выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. После Романцова участвовал в работе социологического и IT-отдела фонда. 1 сентября 2025 года Романцов занял пост директора ФБК, сменив на этой должности Ивана Жданова (признан в РФ иностранным агентом), который покинул пост ради своего проекта «Самое важное».

Людям и организациям из реестра Росфинмониторинга запрещено взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в Сети, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, относящимися к уплате налогов.

Ранее блогеру и основателю сети магазинов Никите Ефремову предъявили официальное обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Причиной стали его денежные переводы ФБК. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.