Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:19

Польша признала, что больше не может принимать беженцев с Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польша больше не может принимать беженцев с Украины, признал в эфире радиостанции RMF FM глава бюро международной политики президента республики Марчин Пшидач. По его словам, правительству необходимо заняться адаптацией уже прибывших в страну украинцев. При этом Пшидач выступил против создания отдельных районов для беженцев.

Надо прежде всего начать процесс их инкультурации. Это уже делается с помощью образования, но нельзя допустить до ситуации, в которой создавались бы какие-то отдельные районы, — сказал глава бюро.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о запуске новой биометрической системы контроля въезда и выезда EES, созданной Евросоюзом. Она не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую.

При этом, согласно опросу исследовательского института IFO, менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой. В частности, при «самом оптимистичном сценарии» почти каждый второй беженец (47%) был бы готов вернуться в страну.

Европа
Польша
Украина
украинцы
беженцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге
Назван самый холодный день в Москве на текущей неделе
Названы сроки роспуска Минской группы ОБСЕ
Сальдо раскрыл последствия нового удара ВСУ по Херсонской области
Экономист подсчитал выгоду депозитов при использовании застрахованной суммы
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.