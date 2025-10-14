Польша признала, что больше не может принимать беженцев с Украины

Польша больше не может принимать беженцев с Украины, признал в эфире радиостанции RMF FM глава бюро международной политики президента республики Марчин Пшидач. По его словам, правительству необходимо заняться адаптацией уже прибывших в страну украинцев. При этом Пшидач выступил против создания отдельных районов для беженцев.

Надо прежде всего начать процесс их инкультурации. Это уже делается с помощью образования, но нельзя допустить до ситуации, в которой создавались бы какие-то отдельные районы, — сказал глава бюро.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о запуске новой биометрической системы контроля въезда и выезда EES, созданной Евросоюзом. Она не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую.

При этом, согласно опросу исследовательского института IFO, менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой. В частности, при «самом оптимистичном сценарии» почти каждый второй беженец (47%) был бы готов вернуться в страну.