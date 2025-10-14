Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:27

Нутрициолог раскрыл, как можно безболезненно ограничить ребенка в фастфуде

Нутрициолог Опальницкий: при четком режиме питания ребенку не хочется фастфуда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При четком режиме питания ребенку не захочется есть фастфуд и сладости, заявил фитнес-тренер и нутрициолог Артем Опальницкий. По его словам, переданным НСН, основное питание при этом должно состоять из здоровой еды. Как отметил специалист, основу должны составлять завтрак, обед и ужин.

Основу рациона должны составлять здоровые продукты, то есть должен быть четкий обед, завтрак, ужин. Как правило, если есть такой режим, то ребенку уже и не будет хотеться сладкого и фастфуда. По своему ребенку могу заметить, что после основного приема пищи ему в 70% случаев уже не хочется чего-то еще, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева призвала Роспотребнадзор решить вопрос с наличием фастфуда в школьных столовых и буфетах. По ее мнению, нездоровая еда формирует у детей неправильные пищевые привычки.

