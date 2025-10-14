В Москве за четыре месяца утилизировали более 1200 брошенных авто

В Москве за четыре месяца утилизировали более 1200 брошенных авто

Более 1200 брошенных автомобилей было утилизировано в столице за четыре месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Машины признаются брошенными, если их хозяев не удается найти, отмечается на официальном портале правительства города.

Такие авто отправляют на спецстоянку, а далее по решению суда проходят процедуру утилизации. Часто среди брошенных оказываются машины, сильно поврежденные в ДТП и не подлежащие восстановлению.

С 1 июля 2025 года региональный оператор АО «Экотехпром» приступил к выполнению еще одной важной задачи — обеспечению утилизации брошенного автотранспорта. С начала эксперимента со спецстоянок вывезли свыше 1,2 тысячи транспортных средств, которые решениями судов были признаны бесхозяйными, — пояснил Бирюков.

Ранее стало известно, что Минпромторг России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова изучает возможность отсрочки введения новых правил расчета утильсбора на импортные легковые автомобили. Первоначально изменения планировалось ввести с 1 ноября текущего года.