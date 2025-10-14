Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:05

Россиянин жестко поплатился за денежные переводы ВСУ

Суд приговорил жителя Запорожской области к 15 годам колонии за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Запорожской области был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье о государственной измене.

Запорожский областной суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, — сказано в сообщении.

В материалах уголовного дела уточняется, что фигурант получил российское гражданство в 2023 году. Несмотря на это, с сентября 2023 по ноябрь 2024 года он систематически переводил денежные средства с украинской банковской карты на поддержку ВСУ.

Общее количество транзакций достигло примерно 30, а их сумма составила 36 тыс. гривен (более 85 тыс. рублей). Деньги предназначались для закупки дронов, взрывчатки и иных видов вооружения для подразделений ВСУ.

Ранее жительницу Энергодара приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену и финансирование ВСУ. По данным следствия, с декабря 2023 по май 2024 года она шесть раз перечислила средства на нужды ВСУ. Общая сумма переводов составила около 7 тыс. рублей.

Россия
Запорожская область
ВСУ
суды
госизмены
