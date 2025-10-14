Захарова назвала роль российского посольства в скандале с Латвией Захарова: посольство России окажет содействие тем, кого угрожают депортировать

Российское посольство в Риге нацелено на оказание помощи соотечественникам, которым грозит депортация из Латвии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает ТАСС, говорить о немедленной высылке граждан России из страны Евросоюза пока преждевременно.

Говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно. Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав <…> Посольство России в Риге ориентировано на оказание максимального содействия нашим соотечественникам, — уточнила Захарова.

Ранее представитель МИД России назвала бесчеловечным и антигуманным решение правительства Латвии о депортации. По ее словам, шаг Риги можно расценить как варварство и нацизм, в особенности по отношению к престарелым и больным людям.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена на знание латышского языка до 13 октября. Всех россиян, не сумевших подтвердить достаточный уровень владения языком, будут депортировать из страны.