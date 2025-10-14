В Каракасе напомнили США о необходимости платить за нефть Венесуэлы

США должны приобретать венесуэльскую нефть в соответствии с законодательством республики, а не «красть ее», заявил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. Венесуэльские власти подчеркнули, что доступ к ресурсам возможен только при оплате и соблюдении правил торговли, сообщает ТАСС.

Наши власти через разные каналы сообщили правительству Соединенных Штатов, что они могут получить доступ к ресурсам Венесуэлы, но при этом заплатив за них. То есть они могут вести бизнес с Венесуэлой в соответствии с нашим законодательством, а не грабить, — сказал дипломат.

Так посол прокомментировал сообщения СМИ о том, что Каракас якобы предложил Вашингтону доступ к части природных ресурсов. Он напомнил, что официальные лица разъяснили позицию Венесуэлы.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил США передать богатства своей страны в обмен на смягчение политики Вашингтона в отношении Каракаса. По информации издания, американские власти ответили на это жестким отказом. На протяжении нескольких месяцев американцы придерживались агрессивной и жесткой риторики относительно Мадуро. В США называли его «главой наркокартеля» и неоднократно угрожали взрывать венесуэльские суда под предлогом перевозки ими наркотиков.