Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:14

В Каракасе напомнили США о необходимости платить за нефть Венесуэлы

Посол Венесуэлы Веласкес: США должны покупать нефть законно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США должны приобретать венесуэльскую нефть в соответствии с законодательством республики, а не «красть ее», заявил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. Венесуэльские власти подчеркнули, что доступ к ресурсам возможен только при оплате и соблюдении правил торговли, сообщает ТАСС.

Наши власти через разные каналы сообщили правительству Соединенных Штатов, что они могут получить доступ к ресурсам Венесуэлы, но при этом заплатив за них. То есть они могут вести бизнес с Венесуэлой в соответствии с нашим законодательством, а не грабить, — сказал дипломат.

Так посол прокомментировал сообщения СМИ о том, что Каракас якобы предложил Вашингтону доступ к части природных ресурсов. Он напомнил, что официальные лица разъяснили позицию Венесуэлы.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил США передать богатства своей страны в обмен на смягчение политики Вашингтона в отношении Каракаса. По информации издания, американские власти ответили на это жестким отказом. На протяжении нескольких месяцев американцы придерживались агрессивной и жесткой риторики относительно Мадуро. В США называли его «главой наркокартеля» и неоднократно угрожали взрывать венесуэльские суда под предлогом перевозки ими наркотиков.

Венесуэла
США
нефть
природные ресурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию после одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Хакеры объявили «охоту» на одну категорию молодых людей
Медведев «разоблачил» женщин, которые идут в политику
Пугачева почтила память российского модельера
ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.