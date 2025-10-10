Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 16:20

Венесуэла захотела отдать США все свои богатства

New York Times: Мадуро предложил передать природные ресурсы Венесуэлы США

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил США передать богатства своей страны в обмен на смягчение политики Вашингтона в отношении Каракаса, сообщает The New York Times. По информации издания, американские власти ответили на это жестким отказом.

Издание отмечает, что на протяжении нескольких месяцев американцы придерживались агрессивной и жесткой риторики относительно Мадуро. В США называли его «главой наркокартеля» и неоднократно угрожали взрывать венесуэльские суда под предлогом якобы перевозки ими наркотиков.

После этого Мадуро попытался договориться: его команда предложила Белому дому доминирующую долю в добыче венесуэльской нефти и других минеральных ресурсов. Предполагалось, что благодаря этому удастся «смягчить» отношения между странами. Однако Вашингтон, по словам источников, не захотел договариваться о политическом будущем президента Венесуэлы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее, по его словам, существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.

США
Венесуэла
Николас Мадуро
ресурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка оплаты ЖКУ в 2026-м: что изменится, когда могут отключить услуги
В Петербурге подростки избили сверстника
Эксперт объяснил дороговизну такси в Москве
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.