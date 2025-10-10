Венесуэла захотела отдать США все свои богатства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил США передать богатства своей страны в обмен на смягчение политики Вашингтона в отношении Каракаса, сообщает The New York Times. По информации издания, американские власти ответили на это жестким отказом.

Издание отмечает, что на протяжении нескольких месяцев американцы придерживались агрессивной и жесткой риторики относительно Мадуро. В США называли его «главой наркокартеля» и неоднократно угрожали взрывать венесуэльские суда под предлогом якобы перевозки ими наркотиков.

После этого Мадуро попытался договориться: его команда предложила Белому дому доминирующую долю в добыче венесуэльской нефти и других минеральных ресурсов. Предполагалось, что благодаря этому удастся «смягчить» отношения между странами. Однако Вашингтон, по словам источников, не захотел договариваться о политическом будущем президента Венесуэлы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее, по его словам, существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.