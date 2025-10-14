Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:33

Верховный суд рассмотрит спор о доначислении пошлин на ввезенный BMW X6

Таможня заставила россиянку доплатить 3 млн рублей за ввезенный BMW

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Верховный суд РФ изучит дело о дополнительных таможенных платежах за подержанный BMW X6 2020 года, ввезенный в Россию из Южной Кореи, передает «Коммерсант». Владивостокская таможня потребовала от владелицы автомобиля доплатить почти 3 млн рублей, посчитав, что цена в декларации — $57,8 тыс. (4,6 млн рублей) занижена. Основанием для доначисления стали данные с аукционного сайта, где аналогичный автомобиль якобы продавался за $150,2 тыс. (12,1 млн рублей).

Первая инстанция встала на сторону истца, указав на отсутствие доказательств достоверности данных сайта. Апелляция и кассация поддержали таможню, сославшись на право ведомства использовать открытые источники цен. Верховный суд теперь должен решить: достаточно ли формальной ссылки на интернет-аукционы или таможня обязана проверять достоверность данных. Таким образом решение может повлиять на тысячи аналогичных споров.

Тем временем в Госдуме предложили осуществлять на аукционах продажу красивых госномеров для автомобилей. Вырученные средства планируется направлять в помощь семьям участников СВО, погибших военнослужащих, а также многодетным семьям.

таможня
машины
пошлины
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал сестру бритвой и попал на принудительное лечение
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.