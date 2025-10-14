Верховный суд рассмотрит спор о доначислении пошлин на ввезенный BMW X6

Верховный суд РФ изучит дело о дополнительных таможенных платежах за подержанный BMW X6 2020 года, ввезенный в Россию из Южной Кореи, передает «Коммерсант». Владивостокская таможня потребовала от владелицы автомобиля доплатить почти 3 млн рублей, посчитав, что цена в декларации — $57,8 тыс. (4,6 млн рублей) занижена. Основанием для доначисления стали данные с аукционного сайта, где аналогичный автомобиль якобы продавался за $150,2 тыс. (12,1 млн рублей).

Первая инстанция встала на сторону истца, указав на отсутствие доказательств достоверности данных сайта. Апелляция и кассация поддержали таможню, сославшись на право ведомства использовать открытые источники цен. Верховный суд теперь должен решить: достаточно ли формальной ссылки на интернет-аукционы или таможня обязана проверять достоверность данных. Таким образом решение может повлиять на тысячи аналогичных споров.

Тем временем в Госдуме предложили осуществлять на аукционах продажу красивых госномеров для автомобилей. Вырученные средства планируется направлять в помощь семьям участников СВО, погибших военнослужащих, а также многодетным семьям.