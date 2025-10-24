25 октября — День таможенника Российской Федерации: история и современность

Ежегодно на 25 октября приходится важный профессиональный праздник — День таможенника Российской Федерации. Эти специалисты контролируют огромные потоки товаров и противодействуют контрабанде. Таможенная служба — древнейший государственный институт, чья история неразрывно связана с историей всей страны. Рассказываем, когда появилось торжество, какие у него традиции и какие поздравления с профессиональным праздником подготовить для знакомых таможенников.

История таможенной службы в России

Прежде чем рассказать о самом празднике этого дня, углубимся в историю службы таможенников в России.

Корни этого дела уходят в глубокую древность. Еще в древнерусских документах встречаются особые сотрудники — мытники и примытники — люди, собиравшие мыт (пошлину) за провоз товаров через земли славян.

Интересный факт: современное слово «таможня» образовано от термина «тамга» — так тюрки называли особую печать или клеймо, что ставилось на товары и свидетельствовало о том, что за них был уплачен налог.

Реформаторские усилия Петра Великого подняли таможенную службу на новый уровень. В начале XVIII века таможня превратилась в инструмент не только для пополнения казны, но и для реализации протекционистской политики. Таможенный тариф 1724 года стал примером использования таможенных пошлин для защиты отечественных мануфактур от иностранной конкуренции. В последующие два столетия таможенная служба Российской империи стала одной из самых упорядоченных и престижных, контролируя торговлю в крупнейших портах и на сухопутных границах огромного государства.

После революционных потрясений XX века и распада СССР таможенная служба была воссоздана в 1991 году как самостоятельный государственный орган. Период 90-х годов потребовал от таможенников максимальной самоотдачи: им пришлось оперативно формировать новую правовую базу, осваивать новейшие международные стандарты и бороться с невиданными ранее масштабами контрабанды. Этот путь возрождения и модернизации современной службы также является неотъемлемой частью истории праздника День таможенника.

Осталось разобраться, когда и почему отмечается День таможенника. Его корни уходят во времена царя Алексея Михайловича. Именно 25 октября (по старому стилю — 16 октября) 1653 года был издан важнейший документ, определивший на десятилетия работу таможни, — Торговый Устав. Именно данный акт впервые вводил единую рублевую пошлину на товары, которые перемещались через границы Московского царства, и унифицировал таможенные сборы внутри страны. А до того же в разных городах действовали разрозненные правила и сборы (например, мыт, тамга, костом и другие), что создавало хаос и тормозило торговлю. Устав же заложил фундамент централизованной системы, которая стала одним из ключевых инструментов пополнения казны.

Царь Алексей Михайлович Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press

Задачи и функции современной таможни

Теперь расскажем, как функционирует современная таможня. Она далеко не просто сборщик пошлин, а сложный орган. Таможенная служба выполняет три ключевые функции.

Фискальная (налоговая). Сбор таможенных пошлин, акцизов и НДС, взимаемых при ввозе и вывозе товаров. Эта функция остается одной из важнейших: значительная часть федерального бюджета формируется именно за счет таможенных платежей.

Защитная и правоохранительная. Таможенники стоят на первой линии борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, оружия, радиоактивных материалов и объектов интеллектуальной собственности. Они контролируют ввоз и вывоз культурных ценностей, предотвращают незаконный оборот редких и исчезающих видов флоры и фауны. Современный таможенник — это, по сути, универсальный специалист, который должен обладать глубокими познаниями в праве, товароведении, химии и криминалистике.

Фасилитирующая (упрощение торговли). В XXI веке таможня ставит своей целью не только контроль, но и упрощение законных торговых процедур. Внедряются технологии электронного декларирования, системы управления рисками и «зеленые коридоры», которые позволяют добросовестным участникам проходить процедуры в считаные минуты.

Как отмечают профессиональный праздник

Праздник 25 октября — это официальный повод для чествования заслуг тех, кто ежедневно несет службу в пунктах пропуска, портах, аэропортах и таможенных постах.

Официальные традиции празднования Дня таможенника включают торжественные мероприятия, которые проходят в ФТС России и ее региональных управлениях. В этот день звучат официальные поздравления. Отличившиеся сотрудники получают награды.

Смотр личного состава, торжественные собрания и концерты также входят в число традиционных мероприятий. Особое внимание уделяют ветеранам службы: в такой день можно побывать на их мастер-классах и лекциях.

Помимо официальной части, существуют и неформальные традиции празднования Дня таможенника. Коллективы собираются для дружеских встреч, корпоративных мероприятий. В этот день особенно важны личные слова поддержки и искренние поздравления коллег в День таможенника.

Для тех, кто несет дежурство, когда отмечается День таможенника, профессиональный праздник является лишь напоминанием о важности их миссии, которую они продолжают выполнять на своем посту, обеспечивая безопасность и экономический суверенитет Российской Федерации.

Что подарить таможеннику?

Таможенники часто сталкиваются с длительными дежурствами, необходимостью строгого ведения документации и командировками. Идеи подарков можно условно разделить на три категории.

Символические и тематические аксессуары. Сюда относятся предметы, связанные с государственной символикой и эмблемой ФТС: канцелярия, аксессуары, кардхолдеры, статуэтки.

Практичные подарки для несения службы. Учитывая, что работа связана с досмотром и длительным пребыванием вне офиса, пригодятся вещи, обеспечивающие комфорт и функциональность. Это может быть качественный термос или термокружка. Подойдут кожаный портфель или многофункциональный органайзер.

Подарки для отдыха и профессионального развития. Таможенная служба — это постоянный стресс и необходимость обновления юридических знаний. Для снятия напряжения идеально подойдут подарки, связанные с хобби.

