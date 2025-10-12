Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда я впервые посеяла аквилегию «вайт барлоу» под зиму, я и представить не могла, что этот скромный пакетик семян превратится в главное украшение моего тенистого уголка. Теперь каждую весну из-под земли появляются ажурные листья с серебристым налетом, а к маю распускаются удивительные цветы — белоснежные махровые колокольчики, похожие на стайку эльфов в пышных юбочках.

Это растение стало для меня настоящим открытием: оно совершенно не требует внимания, прекрасно зимует без укрытия и становится только пышнее. Аквилегия удивительно пластична — она мирится с бедной почвой, цветет даже в глубокой тени и спокойно переносит засуху. Её изящные кустики высотой 60–80 см идеально вписываются в любую композицию, прекрасно сочетаясь с папоротниками, хостами и декоративными злаками. Самый простой способ поселить это чудо в саду — подзимний посев в промерзшую землю. Семена, прошедшие естественную стратификацию, дают крепкие дружные всходы, которые уже на второй год превращаются в полноценные цветущие кусты. Аквилегия «вайт барлоу» — это именно тот многолетник, который подарит вам море красоты в обмен на минимум заботы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

