Сею под зиму — и весной сад утопает в белых бусинках! Этот многолетник уживется с любыми цветами

Гипсофила — это именно то растение, которое создает в саду ощущение легкости и воздушности. Её облако из тысяч мельчайших белых или розоватых цветков, покачивающихся на тонких ветвистых стеблях, придает цветникам и букетам неповторимый шарм и романтичность. Этот многолетник хорош своей универсальностью: он может служить прекрасным фоном для более ярких цветов или выступать в роли солиста, создавая изящные ажурные куртины.

Самое удобное время для посева гипсофилы — под зиму. Я сею семена в октябре — ноябре, когда установится прохладная погода, но земля еще не скована морозом. Для этого выбираю солнечное, открытое место с хорошо дренированной почвой, ведь гипсофила не выносит застоя влаги. Семена просто распределяю по поверхности уплотненной земли и слегка присыпаю тонким слоем песка или рыхлого грунта. И всё! Дальше природа сделает свое дело: за зиму семена пройдут естественную стратификацию, что обеспечит им дружные и крепкие всходы весной. Это избавляет от хлопот с рассадой и гарантирует, что растения взойдут в самый подходящий для них момент. Всходы потом нужно будет лишь проредить, а в дальнейшем гипсофила потребует минимального ухода — лишь полив в сильную засуху. Это растение, которое годами будет радовать вас своим воздушным цветением, не требуя особых хлопот.

Гипсофила — это именно то растение, которое создает в саду ощущение легкости и воздушности. Её облако из тысяч мельчайших белых или розоватых цветков, покачивающихся на тонких ветвистых стеблях, придает цветникам и букетам неповторимый шарм и романтичность.