Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 06:35

Сею под зиму — и весной сад утопает в белых бусинках! Этот многолетник уживется с любыми цветами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гипсофила — это именно то растение, которое создает в саду ощущение легкости и воздушности. Её облако из тысяч мельчайших белых или розоватых цветков, покачивающихся на тонких ветвистых стеблях, придает цветникам и букетам неповторимый шарм и романтичность. Этот многолетник хорош своей универсальностью: он может служить прекрасным фоном для более ярких цветов или выступать в роли солиста, создавая изящные ажурные куртины.

Самое удобное время для посева гипсофилы — под зиму. Я сею семена в октябре — ноябре, когда установится прохладная погода, но земля еще не скована морозом. Для этого выбираю солнечное, открытое место с хорошо дренированной почвой, ведь гипсофила не выносит застоя влаги. Семена просто распределяю по поверхности уплотненной земли и слегка присыпаю тонким слоем песка или рыхлого грунта. И всё! Дальше природа сделает свое дело: за зиму семена пройдут естественную стратификацию, что обеспечит им дружные и крепкие всходы весной. Это избавляет от хлопот с рассадой и гарантирует, что растения взойдут в самый подходящий для них момент. Всходы потом нужно будет лишь проредить, а в дальнейшем гипсофила потребует минимального ухода — лишь полив в сильную засуху. Это растение, которое годами будет радовать вас своим воздушным цветением, не требуя особых хлопот.

Гипсофила — это именно то растение, которое создает в саду ощущение легкости и воздушности. Её облако из тысяч мельчайших белых или розоватых цветков, покачивающихся на тонких ветвистых стеблях, придает цветникам и букетам неповторимый шарм и романтичность.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысяча жителей российского региона столкнулись с блэкаутом из-за ВСУ
Мирошник назвал число пострадавших от атак ВСУ за неделю
Биржевая цена на золото впервые превысила $4 тыс. за тройскую унцию
В Китае заявили о неожиданной новой угрозе для США в Азии
Стало известно о серьезном новшестве в работе маркетплейсов
В ЕС согласились ограничить поездки дипломатов внутри блока
Осенние суды Потанина: жена, партнеры, менеджеры. Кто следующий?
Химатаки ВСУ и обстрелы Запорожской АЭС: новости СВО к утру 7 октября
Отдых за 70 тысяч на море в октябре: куда поехать за летом
«Меня всю высосали»: певица Слава со слезами на глазах раскрыла свой секрет
Аэропорты Сочи и Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 октября: инфографика
В США раскрыли, кто главный инициатор передачи Киеву Tomahawk
Российские ученые разработали летающий дронопорт «Секира»
Мирошник рассказал, какие меры Киев собирается применять к детям
Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию за ночь
Арестовича переобъявили в розыск в России
Обвиненный в наведении ракет ВСУ на сослуживцев экс-офицер задолжал банкам
Глава ЕК призвала ЕС вникнуть в речь Путина на «Валдае»
Марочко рассказал, чего добились бойцы РФ неподалеку от Купянска
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.