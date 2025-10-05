Готовим домашние лепёшки на кефире. Жарим на сухой сковороде и подаем со сливочным маслом. Эти воздушные лепёшки станут вашим любимым вариантом быстрого хлеба! Невероятно мягкие, ароматные и такие простые в приготовлении, что вы будете печь их снова и снова. Идеальная основа для завтрака или уютного чаепития.
Ингредиенты
- Кефир — 250 мл
- Мука пшеничная — 450 г
- Яйцо — 1 шт.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Семена кунжута — для посыпки
- Сливочное масло — для подачи
Приготовление
- Кефир слегка подогрейте, добавьте соду и перемешайте. В глубокой миске смешайте яйцо, соль, сахар и масло. Влейте кефир, постепенно вводите муку. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накройте полотенцем и оставьте на 20–30 минут.
- Разделите тесто на восемь частей. Каждую раскатайте в круглую лепёшку толщиной 4–5 мм. Обжарьте на сухой сковороде на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Подавайте горячими со сливочным маслом.
Совет: для пикантных лепёшек добавьте в тесто 1 ч. л. сушёного чеснока и щепотку паприки.
