Домашние лепёшки на кефире: жарим на сухой сковороде и подаем со сливочным маслом

Готовим домашние лепёшки на кефире. Жарим на сухой сковороде и подаем со сливочным маслом. Эти воздушные лепёшки станут вашим любимым вариантом быстрого хлеба! Невероятно мягкие, ароматные и такие простые в приготовлении, что вы будете печь их снова и снова. Идеальная основа для завтрака или уютного чаепития.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл

Мука пшеничная — 450 г

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Семена кунжута — для посыпки

Сливочное масло — для подачи

Приготовление

Кефир слегка подогрейте, добавьте соду и перемешайте. В глубокой миске смешайте яйцо, соль, сахар и масло. Влейте кефир, постепенно вводите муку. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накройте полотенцем и оставьте на 20–30 минут. Разделите тесто на восемь частей. Каждую раскатайте в круглую лепёшку толщиной 4–5 мм. Обжарьте на сухой сковороде на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Подавайте горячими со сливочным маслом.

Совет: для пикантных лепёшек добавьте в тесто 1 ч. л. сушёного чеснока и щепотку паприки.

