Стало известно о серьезном новшестве в работе маркетплейсов

Россияне смогут вернуть деньги за навязанные дополнительные услуги при покупке товаров на маркетплейсах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, новые поправки предоставят гражданам возможность аннулировать сделку в установленный законом срок.

Ранее потребители часто сталкивались с ситуацией, когда при покупке товара или заключении договора им автоматически предлагались неоправданно дорогие дополнительные услуги, такие как страхование, расширенная гарантия, сервисный сбор или установка оборудования. При этом согласие на такие услуги выражалось путем проставления галочки в заранее отмеченном месте, что приводило к их включению в итоговую стоимость без ведома покупателя. Теперь потребитель имеет право на возврат денежных средств за навязанные услуги в течение трех дней с момента обнаружения факта навязывания, — отметил Говырин.

Он подчеркнул, что новые поправки признают незаконными действия продавцов и владельцев маркетплейсов по навязыванию услуг. По словам депутата, ранее потребители могли оспорить такие случаи, но законодательство не давало четкого алгоритма, а сроки возврата денег не были регламентированы, что позволяло продавцам затягивать процесс.

Теперь продавец обязан доказать, что согласие на услугу было дано добровольно, а это довольно сложно, если потребитель возражает. В случае отказа в возврате средств покупатель может обратиться в Роспотребнадзор или суд. Для инициирования процесса возврата необходимо зафиксировать факт навязывания услуги. Это может быть чек, скриншот страницы заказа, копия договора или переписка с продавцом. Далее следует направить письменное требование, указав, какая именно услуга была навязана, сославшись на соответствующую статью закона и потребовав возврата денежных средств, — добавил Говырин.

Он отметил, что, если магазин откажет в возврате денег в положенный срок, потребитель может подать жалобу в Роспотребнадзор. Кроме того, по его словам, потребитель может сразу обратиться в суд.

