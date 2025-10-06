Мошенники научились воровать банковские данные с маркетплейсов Мошенники стали просить код из СМС для кражи данных с маркетплейсов

Мошенники звонят россиянам и под предлогом получения посылки с маркетплейса просят назвать код из СМС, пишет РИА Новости. Уточняется, что с его помощью аферист может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным.

Как сказано в материале, злоумышленник звонит жертве, говоря, что ему якобы пришла посылка с маркетплейса. Он также уточняет, как удобнее было бы ее получить. Когда человек заверяет, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из СМС.

Ранее СМИ писали, что мошенники осуществляют массовую рассылку поддельных электронных писем, в которых предлагаются скидки до 50% и бесплатная доставка от имени торговой сети «М.Видео». Целью данной схемы является обман потребителей. Для получения несуществующих льгот получателей приглашают перейти по ссылке на фальшивый сайт магазина.

До этого в пресс-центре МВД информировали о новом способе хищения средств с помощью фальшивого бота в мессенджере Telegram, который имитирует интерфейс «Госуслуг». Преступники входят в доверие к людям, предлагая провести мнимую «оцифровку архива», чтобы получить доступ к их финансам.