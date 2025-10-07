Чеснечка: простой рецепт чешского чесночного супа с гренками

Чеснечка — это традиционный чешский чесночный суп с гренками и картофелем, известный своим насыщенным ароматом и согревающим вкусом. Его легко приготовить дома даже новичку, а вкус порадует каждого.

Ингредиенты: 1 литр воды или бульона, 3 средних картофелины, 7–10 зубчиков чеснока, 30 г сливочного масла, 1 ч. ложка молотого тмина, 1 лавровый лист, соль, перец по вкусу, 3 ломтика хлеба для гренок, 100 г твердого сыра (по желанию). Обжарьте чеснок и тмин на сливочном масле до ароматного состояния, не давая чесноку сгореть. Влейте воду или бульон, добавьте нарезанный картофель и лавровый лист, варите до мягкости картофеля. Приправьте солью и перцем. Хлеб нарежьте кубиками и обжарьте до хруста. Подавайте суп горячим с гренками и посыпьте тертым сыром.

Чеснечка — это прекрасный выбор для сытного и вкусного обеда, который согреет и взбодрит в любой день. Попробуйте настоящий чешский чесночный суп с гренками и оцените его неповторимый вкус!

