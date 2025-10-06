Не нужно ни рассады, ни теплиц. Посейте в октябре и ждите шикарных цветов! Многолетник-нежность

Аквилегия Pink Petticoat — это настоящая поэзия в розовых тонах! Её махровые цветки, напоминающие пышные балетные пачки, окрашены в нежные розовые оттенки с кремовыми прожилками и изящными белыми кончиками лепестков. Каждый цветок — это многослойная оборчатая юбочка, которая словно парит над ажурной сине-зеленой листвой. Растение формирует аккуратный куст высотой 60–80 см, цветущий с мая по июнь, а при своевременной обрезке радующий повторным цветением осенью.

Этот сорт поражает своей неприхотливостью. Аквилегия прекрасно чувствует себя в полутени, где её нежные лепестки сохраняют свою окраску, не выгорая на солнце. Она предпочитает хорошо дренированные плодородные почвы, но при этом удивительно вынослива. Растение обладает отличной зимостойкостью, выдерживая морозы до -35°C без специального укрытия. Уход за аквилегией прост: после цветения рекомендуется обрезать цветоносы для сохранения декоративности куста и предотвращения самосева, в засуху достаточно умеренного полива, а для поддержания питательности почвы поможет ежегодное мульчирование органикой.

Посев семян в октябре — идеальное решение для этой красавицы. За зиму семена проходят естественную стратификацию, что значительно улучшает их всхожесть. Весной вы увидите дружные всходы, а спустя время — как превращается в изысканное украшение вашего сада этот удивительный цветок, достойный восхищения.

