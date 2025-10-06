Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 20:52

Нетаньяху обратился к Путину накануне его дня рождения

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с добрыми пожеланиями накануне его дня рождения. В пресс-службе Кремля уточнили, что политики провели телефонные переговоры.

Накануне дня рождения Владимира Путина премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания, — отметили в Кремле.

Также со своей стороны президент поздравил Нетаньяху и весь израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот. В ходе переговоров лидеры обсуждали региональные темы. Среди них — поиск переговорных развязок по иранской ядерной программе, стабилизации в Сирии и план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Египте. Они состоятся в курортном городе Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове. Перед переговорной группой Тель-Авива стоит задача согласовать детали мирного плана по сектору Газа. По словам премьера, Израиль и США дают ХАМАС на этот процесс несколько дней.

