Нетаньяху раскрыл, где и когда пройдут переговоры по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху санкционировал отправку официальной делегации в Египет для обсуждения урегулирования в секторе Газа. Переговоры запланированы на 6 октября в курортном городе Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове, что подтвердила канцелярия главы правительства в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра, — сказано в сообщении.

Ранее палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать вооружения специальному органу под эгидой ООН, состоящему из египетских и палестинских сил безопасности. Один из источников отметил заинтересованность членов организации в скорейшем выполнении положений плана по Газе, разработанного администрацией главы США Дональда Трампа.

До этого телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в палестинском движении ХАМАС сообщил о возможности освобождения всех живых израильских заложников в секторе Газа в течение 24 часов. При этом, по данным канала, передача тел погибших потребует дополнительного времени, а США выражают готовность проявить гибкость в данном вопросе.