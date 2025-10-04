Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 22:46

Нетаньяху сообщил, сколько дней Израиль даст на переговоры по Газе

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что одобрил отправку в Египет переговорной группы с задачей согласовать детали мирного плана по сектору Газа. По его словам, Тель-Авив дает на этот процесс несколько дней.

Мы и наши американские друзья намерены провести этот переговорный процесс в течение нескольких дней, и вы слышали сегодня вечером президента [США Дональда] Трампа, который ясно заявил, что мы не потерпим задержек, проволочек и уклончивых маневров со стороны [движения] ХАМАС, — подчеркнул Нетаньяху.

Министр добавил, что Израиль рассчитывает освободить всех удерживаемых в анклаве заложников сразу. Он отметил, что это будет «великим достижением».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о взятии под контроль армией коридора «Нецарим», что привело к разделу сектора Газа на два изолированных района. Он указал на усиление блокады города и заявил, что у местных жителей остается финальный шанс перебраться на юг для содействия изоляции палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, согласно информации пресс-службы движения ХАМАС, палестинская сторона готова отпустить всех израильских заложников. Организация также одобрила намерение передать тела умерших, следуя схеме урегулирования, разработанной президентом США.

