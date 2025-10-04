ХАМАС решило освободить израильских заложников и передать тела погибших

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех живых израильских заложников, об этом информирует пресс-служба движения. Представители группировки также согласны передать тела погибших, согласно плану американского президента Дональда Трампа, передает Aljazeera.

ХАМАС в этой связи подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы детально обсудить это, — сказано в материале.

Ранее Трамп заявил, что у ХАМАС есть три-четыре дня, чтобы дать ответ на план США по урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, если группировка не согласится на предложение Вашингтона, то ее ждет плохой конец.

До этого президент США рассказал, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. Он отметил, что это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

Тем временем выяснилось, что в секторе Газа планируется создать особую экономическую зону со льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.