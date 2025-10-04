Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 00:31

ХАМАС решило освободить израильских заложников и передать тела погибших

ХАМАС ХАМАС Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех живых израильских заложников, об этом информирует пресс-служба движения. Представители группировки также согласны передать тела погибших, согласно плану американского президента Дональда Трампа, передает Aljazeera.

ХАМАС в этой связи подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы детально обсудить это, — сказано в материале.

Ранее Трамп заявил, что у ХАМАС есть три-четыре дня, чтобы дать ответ на план США по урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, если группировка не согласится на предложение Вашингтона, то ее ждет плохой конец.

До этого президент США рассказал, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. Он отметил, что это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

Тем временем выяснилось, что в секторе Газа планируется создать особую экономическую зону со льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.

ХАМАС
Дональд Трамп
Израиль
заложники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навроцкий распоряжением направил войска на границы с ФРГ и Литвой
В США рассказали об агрессивной кампании по присвоению Трампу «нобелевки»
Российский боец узнал цену ошибки на турнире в Дубае
В США захотели выпустить монеты номиналом $1 с изображением Трампа
Опасный сироп убил двоих детей и отравил врача
В Конгрессе США признали, что Трамп потерял над собой контроль
Глава Ford объяснил, зачем отправил сына работать сварщиком
Приметы 4 октября: избегаем ссор в день Кондрата да Игната
Украинский дрон атаковал работающий в поле российский трактор
«Как Загитова». Карнавал сделала пластику или во всем виноваты диеты?
Двое детей подорвались на взрывоопасном предмете в ДНР
ХАМАС решило освободить израильских заложников и передать тела погибших
Рэпера P. Diddy приговорили к тюремному сроку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 октября 2025 года
ВСУ обстреляли здание кинотеатра под Херсоном
«Хроники русской революции»: как удивит Кончаловский, при чем тут Ефремов
ХАМАС согласилось передать власть в Газе
Олимпийский чемпион из США поделился впечатлениями от России
Удар по ТЭЦ оставил украинские города без света
Два российских аэропорта перестали выпускать самолеты
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.