Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части ЦАХАЛ взяла под контроль коридор «Нецарим» и разделила сектор Газа на две части

ЦАХАЛ взяла под контроль коридор «Нецарим», разделив сектор Газа на север и юг, заявил в соцсети X министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, теперь осада города будет усилена. Кац отметил, что у жителей сектора есть последний шанс переселиться на юг анклава и изолировать палестинскую группировку ХАМАС.

ЦАХАЛ завершила захват коридора «Нецарим» к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг, — сказал Кац.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС через три-четыре дня должно дать ответ на план Вашингтона. Он добавил, что если группировка не согласится на предложение Вашингтона, то ее ждет плохой конец.

До этого американский лидер сообщил, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. Он отметил, что это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны. Помимо этого, в секторе Газа планируется создать особую экономическую зону с льготными тарифами для «стран-участниц».