Сажаю в октябре — весной сотни кремовых шариков украшают клумбу. Универсальный многолетник без капризов

Бархатцы «уайт голд максимум» — это настоящая революция в мире цветов! Представьте себе бархатцы, но не привычного жёлто-оранжевого цвета, а нежного ванильно-белого оттенка. Именно таким и является этот уникальный гибрид, который сразу выделяется на любой клумбе.

Растение формирует мощный, густоветвистый куст высотой 35–40 см, который с июня по октябрь усыпан крупными, до 7–8 см в диаметре, густомахровыми соцветиями, напоминающими роскошные гвоздики. Их элегантная светло-кремовая окраска служит оригинальным акцентом в ландшафтном дизайне, прекрасно сочетаясь с другими цветами в цветниках, рабатках и контейнерах. Эти бархатцы не только красивы, но и выносливы: они засухоустойчивы и не требовательны к почвам, хотя лучше всего раскрывают свой потенциал на солнечных местах.

Для раннего цветения семена на рассаду высевают в феврале-марте, а в открытый грунт подросшие растения высаживают после того, как минует угроза заморозков. Такой необычный и изысканный сорт, без сомнения, станет жемчужиной вашего сада, придавая ему утонченность и стиль.

