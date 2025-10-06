«Живем среди дикарей»: 500 мигрантов устроили игры с тушей дохлого козла

В Московской области мигранты из стран Средней Азии устроили игры с обезглавленным козлом. Местные жители в ужасе, но полиция и администрация только разводят руками. Что там произошло на самом деле, можно ли привлечь к ответственности иностранцев, как отреагировали на произошедшее в Госдуме — в материале NEWS.ru.

Что за игры устроили мигранты в Подмосковье

Игры с козлом проводились в деревне Коняшино Раменского округа. Как выяснилось, это было массовое состязание по кок-бору — традиционной игре тюркских народов. По правилам всадники на лошадях должны в жесткой манере бороться с оппонентами за тушу обезглавленного козла, которую нужно забросить в импровизированные ворота.

По оценкам очевидцев, в этом мероприятии приняли участие около 500 мигрантов. Местные жители, шокированные происходящим, позвонили в полицию.

«Полиция приехала через три часа после кучи звонков. Прибыли двое полицейских. Они приняли заявление, прошлись по ферме и уехали», — рассказал очевидец событий Егор Минибаев.

После состязания участники приготовили из козла, которым они играли, плов.

Как местные жители отреагировали на игры мигрантов

На следующий день местные жители стали писать о зверских обычаях мигрантов в соцсетях, привлекая внимание администрации Раменского и правоохранительных органов к подобным мероприятиям.

«И среди этих дикарей нам приходится жить», — возмутился Максим Светлаков.

Василий Карбин предложил привлечь игроков к ответственности за жестокое обращение с животными. Сергей Титов задался вопросом, кто согласовал подобное мероприятие в Подмосковье. А Екатерина Яковлева посетовала, что скоро русские будут «учить их культуру вместо истории России».

Местные жители написали обращение в прокуратуру и СК РФ.

«Бастрыкин Александр Иванович, прекратите этот беспредел», — обратилась к главе ведомства Юлия Евдокимова.

Жительница Подмосковья Анна Сазонова рассказала, что подобные игрища проходили в столичном регионе и раньше. По ее словам, до этого мигранты собирались близ деревни Донино.

«По выходным, когда проходила у них эта игра, в деревню был наплыв огромного количества киргизов, особенно таксистов. Машины они парковали внаглую около домов жителей, которые, подъезжая, даже не могли заехать к себе на участок, так как ворота были загорожены. Загадили все поля и близлежащий лес, самосвалами увозили мусор после них. И это после многочисленных жалоб», — поделилась она.

Также Анна рассказала, что часто во время игр с поля убегали лошади и выскакивали под колеса машин на Егорьевском шоссе. Она добавила, что соревнования комментировали в громкоговоритель.

«Боролись с ними очень долго, они даже стаей приходили к домам местных жителей для „разговора“», — сообщила местная жительница.

О том, что подобные игры проводились и раньше, заявили в «Русской общине» Раменского.

«Нужна ли нам такая древняя и „красивая“ традиция диких азиатских народов на Подмосковной, исторически исконно русской земле?» — задались вопросом в организации.

Одна из совладельцев конюшни, где прошло мероприятие, Галина Юрьева заявила, что в Московской области игры проходят в нескольких местах.

«Они даже сейчас на территории России являются официальным спортивным состязанием. Подобные соревнования проходят в Башкирии и на Алтае. <…> Обычно это человек 15–25, ну и какое-то количество болельщиков и сопровождающих. В этот раз просто получилось чуть более массово. Я ребят постоянно прошу, чтобы они играли колесом, шиной, чем-то таким. Но по традиции у них надо гонять козу или барана», — сказала она.

Что говорят местные власти

Возмущенные происходящим местные жители потребовали ответа у администрации Раменского городского округа. Там заявили, что «нарушений действующего законодательства в области миграции не выявлено».

«В части организации незаконного мероприятия — администрацией Раменского муниципального округа и МУ МВД России „Раменское“ проведение собрания не согласовывалось. В этой связи вынесено предостережение в отношении арендатора (с последующим привлечением к административной ответственности)», — отметили в госоргане.

Накажут ли мигрантов за игры с мертвым козлом

Мигранты действительно не нарушили российских законов, играя в кок-бору, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это не что иное, как отправление религиозного культа.

«Местные жители, которые считают, что это жестокое обращение с животными, упускают один нюанс. Жестокое обращение с животными подразумевает истязание или нанесение им таких телесных повреждений, которые приведут к мучительной смерти. А здесь речь идет о забое животных. Забой животных законом не запрещен. То есть это рядовая процедура, благодаря которой у нас на полках магазинов есть мясо и мясные продукты», — сказал он.

Багатурия отметил, что возмущенным подобными играми местным жителям стоит обращаться скорее не в правоохранительные органы, а к духовенству мусульманскому с просьбой, чтобы оно выделяло место для проведения таких жертвоприношений и чтобы «улицы российских городов, для которых исламская культура в целом является нетипичной, не становились местом религиозных культов».

Надо ли запретить народные игры мигрантов

Отрывание головы и разрывание козлов — это древняя дикая забава, фактически первоначально это были головы врагов, сообщил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, эта традиция пришла из далекого Средневековья.

«Но у нас есть закон, запрещающий негуманное отношение к животным, пропаганду насилия и прочие вещи. Естественно, такие игры необходимо запрещать. Мы живем в 21 веке, а они — в 15-м. Мы не должны идти у них на поводу, они должны играть по нашим правилам. У них есть свои родные страны, пускай там играют», — сказал Кабанов.

Он также призвал дать произошедшему правовую оценку, а чиновников, которые разрешили подобные игры, привлечь к ответственности.

Подобные игры не являются традиционными и привычными для нашей страны, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркнул, что «если кто-то привык в окрестностях Пешавара или еще где-нибудь играть с тушами мертвых животных», они должны делать это у себя дома, а не в России.

«Здесь это делать категорически запрещено, поэтому, конечно, этих людей нужно наказать, чтобы было неповадно. Не знаю, в какой традиции духовной, если вообще такая есть, выросли эти индивидуумы, но в России едой вообще не принято кидаться. Я, как житель Санкт-Петербурга и бывшего Ленинграда, считаю, что это абсолютное скотство. Они со своими козлами могут проследовать, собственно говоря, в те места, где это норма», — сказал парламентарий.

Он добавил, что увеселения подобного рода «нормальному человеку точно в голову не придут». Прошедшими играми возмутилась и депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она заявила NEWS.ru, что глумление над трупами животных недопустимо.

«Россия — многонациональное и многоконфессиональное государство, но ни в одной республике РФ не принято глумиться над трупами животных, при этом жестокое обращение с животными карается законом. Очень странно, что в таких странных играх правоохранительные органы не нашли состава административного правонарушения. Если на этих игрищах присутствовал хотя бы один несовершеннолетний, такую демонстрацию можно расценить как противоправные деяния, негативно влияющие на морально-психическое состояние подростков», — сказала она.

По словам Бессараб, «если полиция посчитала, что состава правонарушения нет, такой состав можно предложить законопроектом».

