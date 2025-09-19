«Снял с нее штаны, она кусалась»: мигрант с кочергой хотел секса от дачницы

В Самаре задержали нелегального мигранта, который пробрался на дачный участок женщины в Ленинградской области и попытался ее изнасиловать. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Ворвался с кочергой

В Самарской области задержали прятавшегося от полиции мигранта-нелегала, подозреваемого в нападении на жительницу Ленинградской области. Злоумышленника под конвоем отправили в Санкт-Петербург.

Иностранец ворвался в дом 55-летней жительницы с кочергой. Мужчина избил ее и хотел совершить против нее противоправные действия сексуального характера. Потерпевшей удалось сбежать от нападавшего и позвать на помощь соседку.

Довел до сотрясения

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что инцидент произошел во Всеволожском районе, на территории СНТ «Северный кировец» под Сертолово.

Как писал портал 47news, после визита незваного гостя у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действия сексуального характера с применением насилия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники угрозыска Всеволожского района установили личность нападавшего. Им оказался 37-летний мигрант-нелегал из одного из государств Средней Азии», — сообщили в полиции.

«Познакомиться можно?»

УМВД опубликовало кадры с допросом обвиняемого, которого нашли по ориентировкам в Самаре.

«Я день бухал. Потом водка закончилась, в магазин ушел я. С дороги я увидел женщину. Открыл калитку [в ее двор]: „Познакомиться можно?“ Предлагал познакомиться, секс предлагал. Она отказалась: „Иди домой“. Потом я ее один раз ударил в лицо рукой», — рассказал задержанный полицейским.

После того как женщина отказалась от интимной близости, мигрант решил взять ее силой.

«Потом штаны с нее снял, трогал. Раньше видел эту женщину. Как ее зовут, не знаю. Я ее трогал, меня она кусала. Женщина убежала на дорогу. Потом я убежал пешком. Уехал, потому что боюсь тюрьму», — признался мужчина.

