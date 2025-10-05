Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 22:48

Сотни мигрантов собрались в Подмосковье ради козлодрания

Около 500 мигрантов участвовали в игре «Кок-бору» в Подмосковье

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В деревне Коняшино Московской области состоялось массовое мероприятие с участием мигрантов из стран Средней Азии, передает Telegram-канал Readovka. Порядка пятисот человек стали участниками национальной игры под названием «Кок-бору».

Особенностью развлечения является использование туши козла, которую необходимо забросить в специальные ворота. Уточняется, что по завершении мероприятия останки животных были обнаружены в районе расположения полевых кухонь.

После публикации видеоматериалов в социальных сетях жители деревни направили обращение в местную администрацию. В ведомстве подтвердили, что событие было предварительно согласовано.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево таксист-мигрант переехал сотрудника аэропорта из-за парковки и скрылся с места, сломав два шлагбаума. Водитель не хотел оплачивать услуги парковки.

До этого в подмосковном Королеве сотрудники Росгвардии задержали уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в нанесении ножевых ранений постояльцу хостела. Сцена драки попала на видео.

