Сотни мигрантов собрались в Подмосковье ради козлодрания Около 500 мигрантов участвовали в игре «Кок-бору» в Подмосковье

В деревне Коняшино Московской области состоялось массовое мероприятие с участием мигрантов из стран Средней Азии, передает Telegram-канал Readovka. Порядка пятисот человек стали участниками национальной игры под названием «Кок-бору».

Особенностью развлечения является использование туши козла, которую необходимо забросить в специальные ворота. Уточняется, что по завершении мероприятия останки животных были обнаружены в районе расположения полевых кухонь.

После публикации видеоматериалов в социальных сетях жители деревни направили обращение в местную администрацию. В ведомстве подтвердили, что событие было предварительно согласовано.

