В Госдуме оценили ситуацию с мигрантами в России Депутат Булавинов назвал тяжелой ситуацию с мигрантами в России

В России наблюдается тяжелая ситуация с мигрантами, заявил ИА «Время Н» депутат Госдумы Вадим Булавинов. Парламентарий отметил, что РФ действительно нуждается в рабочих, но только в тех, которые не повлияют негативно на криминогенную обстановку в стране.

Это очень больная тема, и сегодня эксперты очень серьезно ею занимаются. Мне сложно сейчас сказать, какие будут решения, но они будут. Эта тема стоит на контроле Госдумы, и, естественно, президент России Владимир Путин тоже в курсе. Очень тяжелая тема. Я бы ее назвал тяжелейшей. Гораздо проще с ЖКХ разобраться, чем с этим, — посетовал Булавинов.

Для улучшения ситуации с мигрантами он предложил создать определенные условия, чтобы на территории РФ находились исключительно те иностранцы, которые соответствуют конкретным параметрам: знают русский язык, уважают традиции России и востребованы на рынке труда.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что пенсии для мигрантов в России следует отменить. По его словам, в условиях СВО каждая копейка должна быть направлена на решение внутренних проблем страны.