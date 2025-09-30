Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 14:02

В Госдуме оценили ситуацию с мигрантами в России

Депутат Булавинов назвал тяжелой ситуацию с мигрантами в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России наблюдается тяжелая ситуация с мигрантами, заявил ИА «Время Н» депутат Госдумы Вадим Булавинов. Парламентарий отметил, что РФ действительно нуждается в рабочих, но только в тех, которые не повлияют негативно на криминогенную обстановку в стране.

Это очень больная тема, и сегодня эксперты очень серьезно ею занимаются. Мне сложно сейчас сказать, какие будут решения, но они будут. Эта тема стоит на контроле Госдумы, и, естественно, президент России Владимир Путин тоже в курсе. Очень тяжелая тема. Я бы ее назвал тяжелейшей. Гораздо проще с ЖКХ разобраться, чем с этим, — посетовал Булавинов.

Для улучшения ситуации с мигрантами он предложил создать определенные условия, чтобы на территории РФ находились исключительно те иностранцы, которые соответствуют конкретным параметрам: знают русский язык, уважают традиции России и востребованы на рынке труда.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что пенсии для мигрантов в России следует отменить. По его словам, в условиях СВО каждая копейка должна быть направлена на решение внутренних проблем страны.

мигранты
депутаты
общество
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта роль задержанного в Польше украинца в подрыве «Северных потоков»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.