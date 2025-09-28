В Госдуме выступили с неожиданным предложением по пенсиям для мигрантов

В Госдуме выступили с неожиданным предложением по пенсиям для мигрантов Слуцкий предложил отменить пенсии для мигрантов в России

Пенсии для мигрантов в России следует отменить, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии «Газете.Ru». По его словам, в условиях СВО каждая копейка должна быть направлена на решение внутренних проблем страны.

Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы — все это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету! — высказался Слуцкий.

Ранее сенатор Наталия Косихина объявила о планируемом повышении пенсий с 1 октября для сотрудников силовых структур и военных пенсионеров на 7,6%. Кроме того, она уточнила, что гражданам старше 80 лет пенсия будет увеличена до 10 221,70 рубля.

Кроме того, член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко заявила, что граждане, не имеющие необходимого страхового стажа, могут претендовать на социальную пенсию. Она отметила, что такая выплата значительно отличается от страховой: ее размер ниже, а право на ее получение возникает в более позднем возрасте.