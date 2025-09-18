Стала известна сумма пенсии для неработающих граждан в России Юрист Безмаленко: минимальную пенсию получат даже те, кто никогда не работал

Граждане, не наработавшие необходимого страхового стажа, имеют право на получение социальной пенсии, заявила Евгения Безмаленко, член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal агентству ПРАЙМ. Уточняется, что данная выплата существенно отличается от страховой: ее размер ниже, а право возникает в более позднем возрасте.

Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рублей, — сказала юрист.

Социальная пенсия финансируется из государственного бюджета и предназначена для поддержки нетрудоспособных лиц. Ее установление для женщин происходит по достижении 65 лет, а для мужчин — 70 лет.

Ранее сообщалось, что в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Соответствующий закон уже внесен в Госдуму. Если он будет принят, в следующем году многие пенсионеры почувствуют ощутимую прибавку.