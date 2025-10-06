Команда рэпера LOVV66 опровергла слухи об избиении подростка в клубе Представители LOVV66 опровергли слухи об избиении фаната на концерте

Представители рэп-исполнителя LOVV66 опровергли слухи об избиении 17-летнего юноши на концерте в клубе Base в Москве. В комментарии NEWS.ru команда рэпера объяснила, что 2 октября менеджеры обнаружили в гримерке исполнителя неизвестного, который рылся в вещах. Юноша не являлся членом команды и охрана попыталась вывести его из клуба.

До прибытия охраны команда рэпера попыталась задержать неизвестного и выяснить, с какой целью он проник в гримерную комнату. Молодой человек попробовал скрыться от них. Впоследствии менеджером артиста, а также иными очевидцами произошедшего были даны подробные и исчерпывающие объяснения сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка по статьям 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к данной ситуации, в том числе по статье 306 УК РФ (ложный донос).

Более того, информация о каких-либо денежных средствах, предназначенных в качестве компенсации, не соответствует действительности. Представители артиста не располагают какой-либо информацией о причинении указанному лицу каких-либо телесных повреждений, — выступила с опровержением команда артиста.

В обращении к прессе представители LOVV66 также отметили, что позже СМИ сообщили, что пойманный в гримерке неизвестный был представителем информационного агентства «Российская пресса». Команда расценивает это как провокацию, направленную на получение отклика в соцсетях и очернение имиджа артиста.

Призываем представителей СМИ и пользователей информационных ресурсов воздерживаться от распространения недостоверных сведений, опираться на официальные заявления компетентных органов, — подытожили представители артиста.

Ранее подросток обвинил в избиении на концерте LOVV66 команду рэпера. По версии, изложенной Telegram-каналу Baza, парень, будучи приятелем организаторов, стоял возле гримерок. Пострадавший утверждает, что его заметил менеджер, перепутал с фанатом и схватил за капюшон. После этого дизайнер команды начал бить его ногами.