06 октября 2025 в 17:09

Российский космонавт подтвердил готовность Индии к пилотируемому полету

Космонавт Матвеев заявил о завершении подготовки индийского экипажа в ЦПК

Денис Матвеев Денис Матвеев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Первый индийский космический экипаж успешно завершил обучение в российском Центре подготовки космонавтов и готов к осуществлению национальной миссии, заявил летчик-космонавт Герой России Денис Матвеев в беседе с ТАСС. Его выступление состоялось в Русском доме в Нью-Дели в рамках мероприятия, посвященного годовщине запуска «Спутника-1».

По словам российского космонавта, четверо индийских летчиков-испытателей прошли почти годичную программу обучения в Звездном Городке. Матвеев особо отметил их высокий профессионализм и ответственный подход как к теоретическим, так и к практическим занятиям. Космонавт выразил уверенность в отсутствии каких-либо препятствий для реализации индийской пилотируемой программы.

Все они — летчики-испытатели, что уже говорит о высоком профессионализме, — подчеркнул Матвеев.

Представитель российской космической отрасли подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с индийскими партнерами. Центр подготовки космонавтов открыт для новых кандидатов из Индии и намерен расширять двустороннее взаимодействие по различным направлениям.

Пилотируемая миссия «Гаганьян» планируется к реализации в 2027 году. В рамках программы Индийская организация космических исследований намерена вывести двух астронавтов на низкую околоземную орбиту.

Ранее космонавт Кирилл Песков рассказал, как складывались его отношения с американскими и японскими астронавтами: в первую очередь они были рабочими. Россиянин уточнил, что на Земле коллеги также часто встречались и ездили друг к другу в гости семьями.

