Российский космонавт рассказал правду об астронавтах из США и Японии на МКС

Российский космонавт рассказал правду об астронавтах из США и Японии на МКС Космонавт Песков назвал дружескими отношения с астронавтами из США на МКС

Космонавт Кирилл Песков рассказал NEWS.ru, что отношения с американскими и японскими астронавтами на МКС были в первую очередь рабочими, во вторую — дружескими. Он подчеркнул, что на Земле коллеги часто встречались семьями и ездили друг к другу в гости — во время миссии Crew-10 это помогало поддерживать теплую атмосферу в экипаже.

Отношения были в первую очередь рабочие, во вторую очередь дружеские. Всегда когда мы приезжали в командировки, мы в процессе подготовки много времени проводили в Америке, была командировка в Японии и в России соответственно, — отметил Песков.

Космонавт добавил, что основная часть его задач на МКС касалась технического обслуживания российского сегмента. Помимо этого, он также участвовал в научных экспериментах.

Помимо Пескова, на МКС были астронавты США Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси. Корабль Crew Dragon компании SpaceX с ними приводнился у побережья штата Калифорния 9 августа.

В Роскосмосе тем временем сообщали, что восстановление и реабилитация экипажа корабля к земным условиям пройдут в несколько этапов. Врачи несколько раз проверят жизненные показатели астронавтов, а затем их ждет ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне.