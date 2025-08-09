Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС Crew Dragon с российским космонавтом Песковым отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10 отстыковался от Международной космической станции (МКС), передает пресс-служба NASA. Предполагается, что космическое судно приводнится у побережья штата Калифорния через 20 часов.

Экипаж Crew-10, в состав которого помимо Пескова вошли астронавты США Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси, прибыл на МКС 16 марта.

Ранее заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что, несмотря на принятые меры по герметизации, утечка воздуха в российском модуле «Звезда» Международной космической станции продолжается. Он добавил, что интенсивность при этом уменьшилась.

Тем временем глава Роскосмоса Дмитрий Баканов информировал, что российская сторона нашла взаимопонимание в ключевых моментах с новым руководством NASA. Достигнута договоренность, что до 2028 года Россия и США совместно эксплуатируют МКС, а сведение с орбиты будет продолжаться еще два года после этого, уточнил он.