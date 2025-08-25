Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:24

Космический корабль Dragon прибыл на МКС

Американский корабль Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX провел успешную стыковку с Международной космической станцией, передает пресс-служба NASA. Путь с космодрома на мысе Канаверал до орбитальной станции занял у корабля порядка 28 часов.

Как сообщили в управлении, Crew Dragon доставил на станцию около 2,2 тонны полезных грузов, а именно продовольствие, оборудование для проведения научных работ, материалы для биопринтера и стволовые клетки для исследований.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов информировал, что российская сторона нашла взаимопонимание в ключевых моментах с новым руководством NASA. По его словам, достигнута договоренность, что до 2028 года Россия и Соединенных Штатов Америки совместно эксплуатируют МКС, а сведение с орбиты будет продолжаться еще два года после этого.

До этого о необходимости отправить МКС «на пенсию» заявил американский предприниматель Илон Маск. Вместо поддержки космической станции миллиардер порекомендовал сосредоточить усилия на освоении Марса.

МКС
Crew Dragon
космос
SpaceX
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3500 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике
Известную журналистку заочно арестовали за оскорбительные публикации
Огневой мешок для ВСУ и плюшевая бомба: новости СВО на вечер 25 августа
Педиатр развеял популярный миф о проглатывании жвачки
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.