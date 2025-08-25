Космический корабль Dragon прибыл на МКС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX провел успешную стыковку с Международной космической станцией, передает пресс-служба NASA. Путь с космодрома на мысе Канаверал до орбитальной станции занял у корабля порядка 28 часов.

Как сообщили в управлении, Crew Dragon доставил на станцию около 2,2 тонны полезных грузов, а именно продовольствие, оборудование для проведения научных работ, материалы для биопринтера и стволовые клетки для исследований.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов информировал, что российская сторона нашла взаимопонимание в ключевых моментах с новым руководством NASA. По его словам, достигнута договоренность, что до 2028 года Россия и Соединенных Штатов Америки совместно эксплуатируют МКС, а сведение с орбиты будет продолжаться еще два года после этого.

До этого о необходимости отправить МКС «на пенсию» заявил американский предприниматель Илон Маск. Вместо поддержки космической станции миллиардер порекомендовал сосредоточить усилия на освоении Марса.