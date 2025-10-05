Ему не нужны никакие теплицы! Многолетник-боец перезимует в стужу, в мае уже букет!

Лихнис — это настоящая зажигалка сада! Его огненно-алые, ярко-малиновые или ослепительно-белые шапки соцветий видны издалека и создают невероятные акценты в любом цветнике. Этот многолетник — мой личный фаворит за его жизнелюбивый характер и потрясающую способность цвести с конца весны до самой осени. Он не просто растет — он горит, не требуя при этом особого внимания. Лихнис абсолютно зимостоек, не боится болезней и прекрасно чувствует себя в наших условиях. А еще он настоящий магнит для бабочек, которые целыми днями кружатся над его яркими цветами.

И самое лучшее время для его посадки — как раз октябрь! Я сажаю лихнис в течение всего месяца, пока земля еще податливая и сохранила летнее тепло. Важно успеть до первых серьезных заморозков, чтобы корневая система успела хорошо укорениться до наступления зимы. Для него я выбираю самое солнечное место на участке — в тени он цвести будет, но не так обильно и ярко. Лихнис не выносит застоя воды, поэтому на тяжелых почвах я обязательно делаю дренаж, добавляя в лунку песок. Сажаю его так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне почвы, хорошо поливаю и мульчирую перегноем. Это и утеплит корни на зиму, и станет отличной подкормкой на будущий сезон. После посадки я просто забываю о нем до весны — он прекрасно зимует без всякого укрытия. А весной из-под земли появляются первые мохнатые листочки, и начинается новый сезон яркого шоу! Это растение, которое годами будет радовать вас своим огненным цветением без лишних хлопот.

