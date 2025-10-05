Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 17:40

Ему не нужны никакие теплицы! Многолетник-боец перезимует в стужу, в мае уже букет!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лихнис — это настоящая зажигалка сада! Его огненно-алые, ярко-малиновые или ослепительно-белые шапки соцветий видны издалека и создают невероятные акценты в любом цветнике. Этот многолетник — мой личный фаворит за его жизнелюбивый характер и потрясающую способность цвести с конца весны до самой осени. Он не просто растет — он горит, не требуя при этом особого внимания. Лихнис абсолютно зимостоек, не боится болезней и прекрасно чувствует себя в наших условиях. А еще он настоящий магнит для бабочек, которые целыми днями кружатся над его яркими цветами.

И самое лучшее время для его посадки — как раз октябрь! Я сажаю лихнис в течение всего месяца, пока земля еще податливая и сохранила летнее тепло. Важно успеть до первых серьезных заморозков, чтобы корневая система успела хорошо укорениться до наступления зимы. Для него я выбираю самое солнечное место на участке — в тени он цвести будет, но не так обильно и ярко. Лихнис не выносит застоя воды, поэтому на тяжелых почвах я обязательно делаю дренаж, добавляя в лунку песок. Сажаю его так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне почвы, хорошо поливаю и мульчирую перегноем. Это и утеплит корни на зиму, и станет отличной подкормкой на будущий сезон. После посадки я просто забываю о нем до весны — он прекрасно зимует без всякого укрытия. А весной из-под земли появляются первые мохнатые листочки, и начинается новый сезон яркого шоу! Это растение, которое годами будет радовать вас своим огненным цветением без лишних хлопот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Общество
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Посадите в октябре — этот многолетник заполонит сад цветами! Растет на скудной земле и не капризничает
Общество
Посадите в октябре — этот многолетник заполонит сад цветами! Растет на скудной земле и не капризничает
Бросила семена в октябре — весной сад в алых шапках. Этот многолетник затмит другие растения: цветение длится все лето
Общество
Бросила семена в октябре — весной сад в алых шапках. Этот многолетник затмит другие растения: цветение длится все лето
Что посадить в октябре на участке под зиму: какие овощи, кустарники, цветы
Life Style
Что посадить в октябре на участке под зиму: какие овощи, кустарники, цветы
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
Семья и жизнь
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт объяснил усиление ударов по ВПК Украины
Политолог ответил, как повлияют итоги выборов в Чехии на поддержку Украины
«Веры ей нет»: в России назвали болтовней мольбы Зеленского о перемирии
Партия Санду набрала более 50% голосов на выборах в Молдавии
«30 секунд»: удививший Путина архитектор рассказал о своей прическе
ПВО России уничтожила 31 украинский дрон за два часа
В Грузии заявили об изъятии оружия для диверсий
В Грузии предотвратили масштабный связанный с Украиной теракт
Диверсантов с оружием и боеприпасами для протестов в Тбилиси нейтрализовали
В деле об убийстве священника 16-летней давности появились новые детали
Полчища жуков-вонючек захватывают дома: подробности, как спастись от клопов
Юный самокатчик погиб в страшной аварии
Мольба Зеленского о мире и полыхающий Львов: новости СВО к вечеру 5 октября
В ЛНР два этажа дома обрушились из-за взрыва газа
Раскрыты сроки восстановления домов в Новороссийске после жуткой атаки ВСУ
Полежайкин из «Папиных дочек» объяснил свое появление в списке алиментщиков
В Госдуме раскрыли главный риск введения обязательной 13-й зарплаты
Турецкий «батя с дивана» удивил всех на чемпионате Европы
«Запад пожирает сам себя»: депутат о задержании экоактивистки Тунберг
Врачи спасли отпилившего себе кисть дачника
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.