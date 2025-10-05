Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 19:41

«Невынужденные ошибки»: тренер «Спартака» объяснил проигрыш ЦСКА

Сакич: «Спартак» проиграл ЦСКА из-за ошибок команды

Ненад Сакич Ненад Сакич Фото: Kondrov Andrey/Global Look Press

ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:2 из-за того, что вошел в игру лучше, чем соперник, заявил тренер «Спартака» Ненад Сакич по итогам матча, передает корреспондент NEWS.ru. Он добавил, что все голы случились из-за «невынужденных ошибок».

ЦСКА вошел в игру намного лучше, чем мы. Когда так происходит, сложно что-то противопоставить. Все голы ЦСКА родились из-за наших невынужденных ошибок. Знали, как они будут играть, готовились, но сегодня не получилось, — сказал Сакич.

Ранее стало известно о победе «Локомотива» в матче с «Динамо» 4 октября. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 5:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Данил Пруцев, Алексей Батраков, Николай Комличенко, Дмитрий Воробьев и Александр Руденко.

До этого главный тренер сборной России на Играх стран СНГ Валентин Гавва раскрыл нестандартную тактику, которая помогла команде завоевать золото. По его словам, перед матчами футболисты психологически воздействовали на соперников, заявляя о намерении уступить первые мячи, но при этом начинали доминировать с первых минут игры.

футбол
Спартак
ЦСКА
тренеры
