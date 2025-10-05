«Невынужденные ошибки»: тренер «Спартака» объяснил проигрыш ЦСКА

ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:2 из-за того, что вошел в игру лучше, чем соперник, заявил тренер «Спартака» Ненад Сакич по итогам матча, передает корреспондент NEWS.ru. Он добавил, что все голы случились из-за «невынужденных ошибок».

ЦСКА вошел в игру намного лучше, чем мы. Когда так происходит, сложно что-то противопоставить. Все голы ЦСКА родились из-за наших невынужденных ошибок. Знали, как они будут играть, готовились, но сегодня не получилось, — сказал Сакич.

