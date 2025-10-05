Челестини оценил победный матч против «Спартака»

Несмотря на быстрые три гола к 18-й минуте, в матче со «Спартаком» команда играла не идеально, допускала ошибки в прессинге и теряла мяч, заявил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Он подчеркнул, что Тамерлан Мусаев и Игорь Акинфеев получили травмы и теперь клубу придется с этим разбираться, передает корреспондент NEWS.ru.

Несмотря на то что удалось забить три гола к 18-й минуте, мы играли не совсем так, как хотели. Нам не доставало спокойствия, мы много мячей дарили «Спартаку». Были проблемы в прессинге. Оцениваю матч как более-менее. <…> Команде есть куда расти, и это позитивный момент, — поделился Челестини.

В матче на «ВЭБ-Арене» ЦСКА победил со счетом 3:2. В команде победителей отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков, а у «Спартака» — Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия. Победа позволила ЦСКА набрать 24 очка и выйти на первое место, «Спартак» с 18 очками — на пятом месте.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал оборонительные действия «Спартака», назвав защиту команды безобразной. По его мнению, игроки оборонительной линии не умеют предугадывать развитие атаки и выходить на перехват, ограничиваясь лишь задержаниями соперника руками.