Евродепутат появился на публике с георгиевской лентой Депутат ЕП пришел с георгиевской лентой на годовщину Дуклинской операции

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага появился с георгиевской лентой на торжествах, посвященных 81-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, сообщает РИА Новости. Мероприятие прошло на военном мемориале на Дуклинском перевале, расположенном на границе с Польшей.

Блага находился во втором ряду и был замечен с приколотой к пальто георгиевской лентой. В торжественном событии участвовали президент Словакии Петер Пеллегрини, председатель парламента Рихард Раши, премьер-министр Роберт Фицо, а также министры, депутаты и другие официальные лица.

Карпатско-Дуклинская операция стала крупнейшим и самым кровопролитным сражением Второй мировой войны на территории современной Словакии. В боях погибли около 21 тысячи советских солдат и порядка 1,8 тысячи бойцов чехословацкого корпуса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что постоянно носит с собой георгиевскую ленточку. Он признался, что заменил старую ленту, которая хранилась у него со времени подписания Минских соглашений, на новую. Представитель Кремля также напомнил о негативной реакции украинских представителей на этот символ.