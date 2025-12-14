«Одевайтесь теплее»: москвичам рассказали о погоде в воскресенье Синоптик Тишковец заявил, что 14 декабря в Москве будет облачно и морозно

Погожий и холодный день ожидается в Москве 14 декабря, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погода в Центральной России продолжит переходить к гребню антициклона.

В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от –2 до –5 [градусов], однако из-за плотного ветра будет казаться, что на улице как минимум семь градусов мороза. Одевайтесь теплее, — подчеркнул синоптик.

Ночью и утром понедельника, 15 декабря, осадки тоже маловероятны, а вот морозы усилятся до –7–10 градусов, что соответствует климатической норме, добавил Тишковец. Это будет самая холодная ночь с начала зимнего сезона, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что по сравнению с началом декабря в Московском регионе сейчас значительно похолодало, а температура воздуха опустилась до –5 градусов. По данным Гидрометцентра России, наиболее низкие показатели зафиксированы в Зарайске, Кашире и Солнечногорске.