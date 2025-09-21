«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 12:50

«Врать не буду»: Песков рассказал о своей георгиевской ленточке

Песков заявил, что всегда носит с собой георгиевскую ленточку

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что всегда носит с собой георгиевскую ленточку. По словам представителя Кремля, он взял себе новую ленту, так как старая порвалась, она хранилась у него со времен Минских соглашений.

Врать не буду, это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой, точнее с ее предшественницей, та порвалась совсем, в Минск. Украинские товарищи шипели на меня, зачем я ее таскаю. Я говорил: «не ваше это дело», — отметил Песков.

Ранее граждане США и Германии были задержаны на границе Эстонии из-за обнаруженных у них георгиевских лент. Американец был задержан на контрольно-пропускном пункте «Нарва-1» на границе с Россией, а гражданин ФРГ — на одном из КПП на юге страны. После объяснений с пограничниками гражданин США добровольно отказался от ленты и продолжил путь в Эстонию. Немцу также разъяснили, что на территории Эстонии запрещено распространение «подобных символов». Он также отказался от ленты и смог продолжить свое путешествие.

Незадолго до Дня Победы российский стример оказался в центре уголовного скандала, правоохранительные органы возбудили уголовное дело за публичное осквернение георгиевской ленты. В ходе прямого эфира мужчина несколько раз плюнул на символ Победы, а запись этого момента быстро распространилась в интернете.

