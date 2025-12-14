Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 09:03

Российские бойцы загнали ВСУ в ловушку у Северска

Бойцы ВС России отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска в ДНР

ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие Вооруженных сил России отрезали пути отхода остаткам украинских подразделений из Северска в ДНР, заявил в беседе с РИА Новости офицер-разведчик группировки войск «Южная». По его словам, ВСУ не могут использовать грунтовые дороги для отступления.

Противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики, — подчеркнул собеседник агентства.

Также он рассказал, что российские бойцы установили огневой контроль над трассой Северск — Славянск, поэтому украинская группировка в Славянске не может помочь отступающим из-под Северска подразделениям. Любое движение ВСУ по этой дороге немедленно пресекается огнем артиллерии и БПЛА, резюмировал офицер.

Ранее плененный боец ВСУ Виктор Демидов сообщил, что украинское командование отправляло своих военных в район Северска, утаивая от них тот факт, что город уже контролируют российские войска. По его словам, командиры убеждали бойцов, что в населенном пункте пролегает вторая линия фронта.

