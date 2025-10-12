Плюнувшего на Георгиевскую ленту стримера обвинили в оправдании нацизма

Черемушкинский суд Москвы арестовал стримера Андрея Скутина (известен под псевдонимом Таракан) из-за скандального стрима, во время которого он плюнул на Георгиевскую ленту, сообщили ТАСС в суде. Уголовное дело было возбуждено в мае.

Постановлением суда Скутин А. В. арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), — сообщили в суде.

38-летний блогер плюнул на Георгиевскую ленту за донат во время стрима. Кадры с этим стали резонансными в Сети. Позже Скутина обвинили в осквернении символов воинской славы.

Ранее полиция Таиланда задержала российского треш-блогера Георгия Дзугкоева. Его обвинили в непристойном поведении в общественном месте после секса в кузове пикапа на Пхукете. После завершения разбирательств его депортируют в РФ с запретом на посещение королевства в будущем. Уточнялось, что в момент ареста стример был с подругой-пенсионеркой. По предварительной информации, Дзугкоев хотел создать новый треш-видеоролик для своего канала с ее участием.